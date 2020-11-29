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    Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 11-м

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Вторым финишировал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена Александр Албон.

    Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят стал 11-м, стартовав с 10-й позиции.

    6 декабря в Бахрейне пройдет еще одна гонка. Она будет называться Гран-при Сахира

    «Формула-1». 15-й этап. «Гран-при Бахрейна»

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.01,829
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 1,254
    3. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 8,005
    4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,337
    5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 11,787
    6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 11,942
    7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,368
    8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 19,680
    9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 22,803
    10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
    11. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг
    12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
    13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
    14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг
    15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
    16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

    Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Racing Point), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Ромен Грожан (Франция, Haas) 0

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