Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 11-м

Вторым финишировал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена Александр Албон.
Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят стал 11-м, стартовав с 10-й позиции.
6 декабря в Бахрейне пройдет еще одна гонка. Она будет называться Гран-при Сахира
«Формула-1». 15-й этап. «Гран-при Бахрейна»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.01,829
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 1,254
3. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 8,005
4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,337
5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 11,787
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 11,942
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,368
8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 19,680
9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 22,803
10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
11. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг
12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг
15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Racing Point), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Ромен Грожан (Франция, Haas) 0