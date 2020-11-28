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    Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    Итальянская биатлонистка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

    Доротея Вирер
    Доротея Вирер

    Обладатель Кубка мира минувшего сезона преодолела 15 километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 44 минуты и 0,9 секунд, не допустив ни одного промаха.

    Второй в итоговом протоколе стала немка Дениз Херрман, третье место заняла шведка Юханна Скоттхейм.

    Из россиянок лучший результат показала Ульяна Кайшева, став 15-й в итоговом протоколе. С двумя промахами она проиграла Вирер 2 минуты и 38 секунд.

    Женский спринтерский старт в Контиолахти пройдет 29 ноября и начнется в 15:40 (мск).

    Биатлон. Кубок мира. Женщины
    Индивидуальная гонка. 15 км

    1. Доротея Вирер (Италия) — 44.00,9 (0)
    2. Дениза Херманн (Германия) — +0,8 (1)
    3. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 24,1 (0)
    4. Эльвира Эберг (Швеция) — 34,1 (1)
    5. Лина Перссон (Швеция) — 36,8 (0)
    6. Анаис Бескон (Франция) — 1.18,5 (1)...
    15. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.38,0 (2)...
    24. Тамара Воронина (Россия) — 3.10,1 (1)...
    32. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,2 (3)...
    48. Лариса Куклина (Россия) — 4.44,8 (2)...
    52. Ирина Казакевич (Россия) — 5.04,9 (4)...
    56. Анастасия Гореева (Россия) — +05.24,7 (4) 0

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