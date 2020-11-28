Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонисткаодержала победу в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Обладатель Кубка мира минувшего сезона преодолела 15 километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 44 минуты и 0,9 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второй в итоговом протоколе стала немка Дениз Херрман, третье место заняла шведка Юханна Скоттхейм.

Из россиянок лучший результат показала Ульяна Кайшева, став 15-й в итоговом протоколе. С двумя промахами она проиграла Вирер 2 минуты и 38 секунд.

Женский спринтерский старт в Контиолахти пройдет 29 ноября и начнется в 15:40 (мск).

Биатлон. Кубок мира. Женщины

Индивидуальная гонка. 15 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 44.00,9 (0)

2. Дениза Херманн (Германия) — +0,8 (1)

3. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 24,1 (0)

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 34,1 (1)

5. Лина Перссон (Швеция) — 36,8 (0)

6. Анаис Бескон (Франция) — 1.18,5 (1)...

15. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.38,0 (2)...

24. Тамара Воронина (Россия) — 3.10,1 (1)...

32. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,2 (3)...

48. Лариса Куклина (Россия) — 4.44,8 (2)...

52. Ирина Казакевич (Россия) — 5.04,9 (4)...

56. Анастасия Гореева (Россия) — +05.24,7 (4) 0