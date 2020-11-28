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    Кубок мира по биатлону: норвежец Легрейд выиграл первую гонку сезона

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    В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти прошла индивидуальная гонка у мужчин.

    Победу в гонке сенсационно отпраздновал норвежец Стурла Холм Легрейд. Вторым стал победитель общего зачета прошлого сезона Йоханнес Бе, а третье место занял немец Эрик Лессер.

    Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который финишировал десятым.

    Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка

    1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 48.57,0 (0 промахов)

    2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 19,6 (1)

    3. Эрик Лессер (Германия) — 1.03,6 (1)

    4. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.05,9 (1)

    5. Ондржей Моравец (Чехия) — 1.06,9 (0)...

    10. Александр Логинов (Россия) — 2.19,2 (2)

    26. Матвей Елисеев (Россия) — 3.40,2 (1)

    37. Петр Пащенко (Россия) — 4.16,5 (1)

    44. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.43,4 (4)

    50. Семен Сучилов (Россия) — 5.04,6 (3) 0

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