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    Все новости спорта

    Стали известны обладатели индивидуальных наград в лыжных гонках среди женщин

    Прочие Лыжи
    Сегодня, 7 апреля, в Кировске прошел заключительный этап по лыжным гонкам среди женщин по итогам которого стали известны все призеры в индивидуальных дисциплинах.

    Вероника Степанова
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    Вероника Степанова

    Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины. Итоговое положение

    1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).
    2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия).
    3. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

    Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Женщины. Итоговое положение

    1. Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).
    2. Баранова Алёна (Москва — Тюменская область).
    3. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

    Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины. Итоговое положение

    1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).
    2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия).
    3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

    Лыжные гонки. Кубок России. Юниорский зачёт. Женщины. Итоговое положение

    1. Никитина Екатерина (Республика Мордовия).
    2. Дьякова Руслана (Красноярский край).
    3. Гончарова Карина (Тюменская область).

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