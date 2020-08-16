Миочич победил Кормье и сохранил чемпионский пояс UFC

Американский боец смешанного стиляодержал победу над соотечественникоми защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Встреча прошла в рамках турнира UFC 252 в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундом судьи единогласным решением признали сильнейшим 37-летнего Миочича — 49-46, 49-46, 48-47.

Ранее спортсмены встречались дважды, каждый из них имел на счету по одной победе.

Всего на счету Миочича теперь 20 выигранных поединков, еще в трех он уступил.

Кормье потерпел третье поражение, при 22 победах, один поединок американца признан несостоявшимся.

Сразу после боя Кормье подтвердил, что завершает спортивную карьеру.

«Как я говорил ранее, это мой последний бой. Это был хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за звание чемпиона мира», — сказал Кормье. 0