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    Миочич победил Кормье и сохранил чемпионский пояс UFC

    Прочие Единоборства
    Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье и защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

    Стипе Миочич
    Стипе Миочич

    Встреча прошла в рамках турнира UFC 252 в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундом судьи единогласным решением признали сильнейшим 37-летнего Миочича — 49-46, 49-46, 48-47.

    Ранее спортсмены встречались дважды, каждый из них имел на счету по одной победе.

    Всего на счету Миочича теперь 20 выигранных поединков, еще в трех он уступил.

    Кормье потерпел третье поражение, при 22 победах, один поединок американца признан несостоявшимся.

    Сразу после боя Кормье подтвердил, что завершает спортивную карьеру.

    «Как я говорил ранее, это мой последний бой. Это был хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за звание чемпиона мира», — сказал Кормье. 0

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