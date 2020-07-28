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    IBU надеется провести Кубок мира по расписанию

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с пандемией коронавируса разработает несколько вариантов проведения сезона, но предпочтительным остается проведение Кубка мира по расписанию.

    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    По плану сезон должен начаться 28 ноября в финском Контиолахти.

    «Пока рано говорить о том, как будет выглядеть предстоящий зимний сезон. Предпочтительным сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к различным сценариям.

    На первом этапе мы находились в очень тесном диалоге с организаторами, чтобы оценить ситуацию в каждом из мест проведения соревнований, финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей и многое другое.

    Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме. Дополнительная информация поступит в течение следующих недель и месяцев», — приводит слова IBU ТАСС. 0

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