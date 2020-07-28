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    ВФЛА просит World Athletics отложить решение о статусе федерации и выплату штрафа

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направил World Athletics официальное обращение.

    Исполком World Athletics
    Исполком World Athletics

    До 1 июля российская сторона должна была выплатить World Athletics штраф в размере 6,31 млн долларов. Выплата не была произведена в срок. Федерация может быть полностью исключена из World Athletics.

    «Президиум ВФЛА просит совет World Athletics разделить два вопроса — ситуацию с уплатой штрафа и ситуацию по совместной работе двух организаций.

    Мы искренне верим, что истинной целью WA является очищение мирового спорта (в том числе и российского) от допинга, продвижение идеалов чистого спорта и развитие легкой атлетики, а не финансовые санкции.

    До 1 июля внешняя помощь для выплаты штрафа, на которую рассчитывала ВФЛА, так и не поступила, и федерация не смогла выплатить требуемые суммы.

    На текущий момент ВФЛА не располагает подобным размером денежных средств. При этом мы не останавливаемся в поиске средств и уверены, что со временем сможем продвинуться в этом вопросе.

    Президиум проинформировал совет о состоявшемся 27 июля первом заседании комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics и о принятых на нем решениях.

    В частности, о разработке актуальной дорожной карты ВФЛА по выходу из кризиса, в которой будут отражены необходимые российской легкой атлетике реформы, цель которых — стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт», — говорится в сообщении на сайте федерации.

    Заседание совета World Athletics, где будет обсуждаться вопрос статуса ВФЛА, пройдет 29-30 июля. 0

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