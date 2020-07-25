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    Исмаилов: Емельяненко для меня особенный боец и эта победа для меня особенная

    Прочие Единоборства
    Боец Магомед Исмаилов поделился эмоциями после победы над Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

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    Исмаилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде

    «Всегда стараюсь пробовать себя в чем-то новом. Каждый из нас, пробуя что-то новое, может пролететь над гнездом кукушки. Но мы продолжим пробовать. И ничего страшного, если случится этот полет.

    Давно слежу за Александром. Это для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная.

    Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто болел. Все, кто ждал моего поражения: Я намерено расстроил вас», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс». 0

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