Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии», Квят стал 12-м

Британский пилот «Мерседеса»стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при Венгрии».

Вторым на третьем этапе сезона стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», чью машину после аварии на установочном круге успели починить механики.

Третьим к финишу пришел партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-й результат, его напарник Пьер Гасли сошёл с трассы из-за проблем с силовой установкой.

Хэмилтон набрал максимум возможных очков (25 за победу и одно за лучший круг) и возглавил личный зачёт.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.

Следующий этап пройдет в Великобритании с 31 июля по 2 августа.

«Формула-1». 3-й этап

«Гран-при Венгрии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:36.12,473

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 8,702

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 9,452

4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 57,579

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17.471

6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

10. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

14. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 5 rругов

Не финишировал: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) 0