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    • Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии», Квят стал 12-м
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    Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии», Квят стал 12-м

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при Венгрии».

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Вторым на третьем этапе сезона стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», чью машину после аварии на установочном круге успели починить механики.

    Третьим к финишу пришел партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

    Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-й результат, его напарник Пьер Гасли сошёл с трассы из-за проблем с силовой установкой.

    Хэмилтон набрал максимум возможных очков (25 за победу и одно за лучший круг) и возглавил личный зачёт.

    В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.

    Следующий этап пройдет в Великобритании с 31 июля по 2 августа.

    «Формула-1». 3-й этап
    «Гран-при Венгрии»

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:36.12,473
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 8,702
    3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 9,452
    4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 57,579
    5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17.471
    6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
    7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
    8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
    9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
    10. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
    11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
    12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг
    13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
    14. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг
    15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
    16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
    17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
    19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 5 rругов

    Не финишировал: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) 0

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