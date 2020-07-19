Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии», Квят стал 12-м

Вторым на третьем этапе сезона стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», чью машину после аварии на установочном круге успели починить механики.
Третьим к финишу пришел партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-й результат, его напарник Пьер Гасли сошёл с трассы из-за проблем с силовой установкой.
Хэмилтон набрал максимум возможных очков (25 за победу и одно за лучший круг) и возглавил личный зачёт.
В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.
Следующий этап пройдет в Великобритании с 31 июля по 2 августа.
«Формула-1». 3-й этап
«Гран-при Венгрии»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:36.12,473
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 8,702
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 9,452
4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 57,579
5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17.471
6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
10. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
12.
13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
14. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 5 rругов
Не финишировал: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) 0