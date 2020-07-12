Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянинзавоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца

Поединок прошел в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Бой был остановлен на четвертой минуте пятого раунда, когда рефери зафиксировал победу Яна техническим нокаутом.

Теперь на счету 27-летнего Яна 15 побед при одном поражении в смешанных единоборствах. Он стал вторым действующим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.

Также в рамках турнира россияне Максим Гришин и Роман Богатов проиграли Марчину Тыбуре и Леонардо Сантосу соответственно.

Другой россиянин Муслим Салихов одержал победу над бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом раздельным решением судей — (30-27, 29-28, 28-29). 0