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    Загорулько — о поддельной справке Лысенко: Шляхтин был в курсе, но включает дурака

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Евгений Загорулько, тренер российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, рассказал подробности дела о пропуске трех допинг-тестов его подопечным, а также о подделке документов по этому делу.

    Дмитрий Шляхтин
    Дмитрий Шляхтин

    Спортсмену грозила двухлетняя дисквалификация. Чтобы аннулировать один из пропусков, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предоставила поддельную справку.

    После того как обман вскрылся, несколько чиновников федерации, включая президента Дмитрия Шляхтина, покинули организацию.

    World Athletics наложил на ВФЛА штраф в размере 5 млн евро, который нужно выплатить до 1 июля.

    «Да как тут расскажешь, когда все зародилось в стенах федерации. Они придумали справку, чтобы отмазать, хотя я категорически был против.

    Моя позиция была такая: попросить прощения, признать, что балбес. Но они решили ее сделать. И как!

    Написать справку из больницы, которой не существует! А потом два года защищать ее! Да сразу надо бы признать, что неправы, наказать виновного.

    Я даже вышестоящему руководству говорил, что нужно наказать Паркина (бывшего исполнительного директора ВФЛА) за его инициативу — и на этом все закончится.

    Мне сказали, что не надо. Потому что в этом случае будет пятно на всей федерации, а соответственно и на Министерстве спорта.

    Конечно Шляхтин был в курсе всей ситуации с Лысенко. Он включает дурака и делает вид, что ничего не знает.

    Но тебя, если ты руководитель, который ничего не знает, нужно за это судить и увольнять. Эти ребята ничего бы не стали делать без согласия Шляхтина!

    Так и должно быть. Разрешение на серьезные дела должен давать руководитель», — сказал Загорулько «Спорт-Экспресс». 0

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