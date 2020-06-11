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    Ласицкене планирует выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

    Прочие Легкая атлетика
    Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене может выступить на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    «Мы рассчитываем выступить в Стокгольме 23 августа, но организаторы пока еще не определились окончательно по видам программы, которые будут на этих соревнованиях», — цитирует «РИА Новости» менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

    Ранее стало известно, что Ласицкене планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

    В мае Ласицкене подала документы в World Athletics на получение нейтрального статуса. Международная ассоциация заявку 27-летней россиянки еще не рассмотрела.

    В понедельник, 8 июня, стало известно, что World Athletics не будет отвечать на заявления российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус, до тех пор, пока ВФЛА не выплатит штраф.

    Если штраф не будет уплачен к 1 июля, и все решения Совета организации, включая процесс получение нейтрального статуса (ANA), будут приостановлены. 0

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