Ласицкене планирует выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Трехкратная чемпионка мираможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

«Мы рассчитываем выступить в Стокгольме 23 августа, но организаторы пока еще не определились окончательно по видам программы, которые будут на этих соревнованиях», — цитирует «РИА Новости» менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Ранее стало известно, что Ласицкене планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

В мае Ласицкене подала документы в World Athletics на получение нейтрального статуса. Международная ассоциация заявку 27-летней россиянки еще не рассмотрела.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что World Athletics не будет отвечать на заявления российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус, до тех пор, пока ВФЛА не выплатит штраф.

Если штраф не будет уплачен к 1 июля, и все решения Совета организации, включая процесс получение нейтрального статуса (ANA), будут приостановлены. 0