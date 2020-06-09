Министр спорта РФ не видит смысла в проведении зарубежных сборов

Министр спорта РФне видит необходимости в проведении сборов национальных команд по биатлону за пределами страны.

«Теоретически могут проводить сборы не в России в ближайшее время. Но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости. Потому что в большинстве стран базы еще не начали работать.

Многие сборные команды пока еще не приступили к тренировкам. Просто некуда ехать. В России мы обеспечили базы всеми требованиями.

Надеюсь, что в течение этой недели все вопросы с региональными базами будут решены. Мы на постоянном контроле с региональными властями и Роспотребнадзором», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

В конце марта Минспорта закрыло все тренировочные базы на территории страны в связи с пандемией коронавируса. 0