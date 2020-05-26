Олейнику предложили бой в июне с соперником из топ-5

Руководство UFC предложило российскому бойцупоединок в июне с соперником из топ-5 рейтинга тяжелого веса.

«Пока что на покой не хочется. Я вчера разговаривал с матчмейкером UFC и мне предложили бой. Но предложили уже на июнь — уже через 20 дней. Я сказал: ребят, это очень классно, если вы дадите мне две моих зарплаты, я буду драться, а если не дадите — не буду. Я сейчас не готовился.

Мне предлагают достаточно крутой бой. Человек в пятерке. Если я хорошо подготовлюсь, выйду против кого угодно. Я сказал, что, если вы хотите, чтобы я попал в чуть более сложные условия, заплатите мне чуть больше денег. Мне ответили, что пока не готовы. Тогда я сказал, что буду спокойно готовиться, чтобы выйти через два-три месяца», — сказал Олейник в интервью ютуб-каналу Fight Nights Global.

На счету 42-летнего Олейника — 59 побед, 13 поражений и одна ничья в ММА. 0