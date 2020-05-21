Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что переболел коронавирусом

Олимпийский чемпион по вольной борьбезаписал видеообращение к жителям Дагестана, в котором сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал всех встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам дома в кругу семьи, не устраивая пышного массового торжества.

«Признаюсь, я тоже не придавал большого значения коронавирусу, как и большинство наших земляков.

Мы реально недооценили эту болезнь и начали ощущать ее опасность и угрозу только тогда, когда она постучалась к нам в двери.

Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень многих моих знакомых уже больше нет с нами.

Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку и всех родственников. В этом году я вынужден прервать эту традицию и буду отмечать дома, в кругу семьи.

И я хочу призвать всех к этому. Нам лучше оставаться дома. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи.

Понимаю, что всем нелегко, но нужно проявить терпение, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это наш единственный выход», — сказал Садулаев в своем инстаграме.

Ранее с подобным обращением к жителям республики выступил мастер смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Согласно последним данным, в Дагестане выявлено более 3,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался.

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