КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонПервый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировок
  • 18:34
    • «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
  • 18:11
    • Трое игроков «Оренбурга» переболели коронавирусом
  • 16:13
    • Тедеско вернулся в «Спартак», Шюррле — нет
  • 15:47
    • Швед отклонил предложение из Китая
  • 15:32
    • Олимпийский чемпион по хоккею умер на 62-м году жизни
    Все новости спорта

    Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что переболел коронавирусом

    Прочие БорьбаКоронавирус в спорте
    Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев записал видеообращение к жителям Дагестана, в котором сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал всех встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам дома в кругу семьи, не устраивая пышного массового торжества.

    Абдулрашид Садулаев
    Абдулрашид Садулаев

    «Признаюсь, я тоже не придавал большого значения коронавирусу, как и большинство наших земляков.

    Мы реально недооценили эту болезнь и начали ощущать ее опасность и угрозу только тогда, когда она постучалась к нам в двери.

    Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень многих моих знакомых уже больше нет с нами.

    Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку и всех родственников. В этом году я вынужден прервать эту традицию и буду отмечать дома, в кругу семьи.

    И я хочу призвать всех к этому. Нам лучше оставаться дома. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи.

    Понимаю, что всем нелегко, но нужно проявить терпение, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это наш единственный выход», — сказал Садулаев в своем инстаграме.

    Ранее с подобным обращением к жителям республики выступил мастер смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

    Согласно последним данным, в Дагестане выявлено более 3,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»
  • 2.12
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не уступит сопернику?
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Станет ли берлинское дерби результативным?
  • «Герта» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Что принесет берлинское дерби?
  • Экспресс дня 22 мая. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигахЭксклюзивный клуб из шести тренеров, добившихся того, что не покорилось даже Пепу Гвардиоле Вчера в 20:260
  • 10:34
    • Экс-игрок «Тоттенхэма» мог оказаться в ЦСКА
  • 08:20
    • ОИ могут отменить, если они не состоятся летом 2021 года
  • 19:01
    • Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что переболел коронавирусом
    Килиан Мбаппе Футбол Почему коронавирус заморозит переходы топ-футболистовМировой трансферный рынок изменится в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса Вчера в 13:340
  • Экспресс дня

  • Что принесет берлинское дерби?
  • 2.77
    •
  • 18:55
    • Кущенко: Желание Евролиги понятно, но завершить соревнования будет крайне сложно
  • 18:01
    • Карсперович будет работать со сборной Болгарии до Олимпиады
  • 17:48
    • Долг «Манчестер Юнайтед» достиг 429 миллионов фунтов
    Фавр разочарован атмосферой матчей Футбол Коронавирус убивает преимущество домашнего поляКак матчи без зрителей влияют на футбол? Вчера в 05:240
  • 17:36
    • Экс-игрок сборной Нидерландов возглавил клуб MLS
  • 17:19
    • «Авангард» и «Кузня» заключили договор о сотрудничестве
  • 17:04
    • Защитник «Атлетико» перенес операцию
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.12
  • Прогноз на матч Неман — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Викингур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.77
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон