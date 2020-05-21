Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что переболел коронавирусом

«Признаюсь, я тоже не придавал большого значения коронавирусу, как и большинство наших земляков.
Мы реально недооценили эту болезнь и начали ощущать ее опасность и угрозу только тогда, когда она постучалась к нам в двери.
Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень многих моих знакомых уже больше нет с нами.
Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку и всех родственников. В этом году я вынужден прервать эту традицию и буду отмечать дома, в кругу семьи.
И я хочу призвать всех к этому. Нам лучше оставаться дома. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи.
Понимаю, что всем нелегко, но нужно проявить терпение, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это наш единственный выход», — сказал Садулаев в своем инстаграме.
Ранее с подобным обращением к жителям республики выступил мастер смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Согласно последним данным, в Дагестане выявлено более 3,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался.