Иностранным тренерам и спортсменам разрешено вернуться в Россию

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию, сообщает «Чемпионат»

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Соответствующие поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в Россию, сообщается на сайте Правительства РФ.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их обяжут пройти четырнадцатидневный карантин.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 0