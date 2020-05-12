Феттель не договорился с «Феррари» о новом контракте и покинет команду

Себастьян Феттель
globallookpress.com
Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года и его нынешний контракт рассчитан до конца 2020 года.
По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению — и о расставании сторон должно стать известно во вторник, 12 мая.
Как сообщалось ранее, «Феррари» предлагала Феттелю продлить контракт всего на один сезон с существенным понижением зарплаты.
При этом в Скудерии очевидно решили сделать долгосрочную ставку на Шарля Леклера.
В случае расставания с Феттелем в «Феррари» постараются пригласить в команду Карлоса Сайнса. 0