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    Феттель не договорился с «Феррари» о новом контракте и покинет команду

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принял решение не продлевать контракт с командой и покинет ее по окончании сезона-2020, сообщает Bild.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель

    Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года и его нынешний контракт рассчитан до конца 2020 года.

    По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению — и о расставании сторон должно стать известно во вторник, 12 мая.

    Как сообщалось ранее, «Феррари» предлагала Феттелю продлить контракт всего на один сезон с существенным понижением зарплаты.

    При этом в Скудерии очевидно решили сделать долгосрочную ставку на Шарля Леклера.

    В случае расставания с Феттелем в «Феррари» постараются пригласить в команду Карлоса Сайнса. 0

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