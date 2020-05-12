Феттель не договорился с «Феррари» о новом контракте и покинет команду

Пилот «Феррари»принял решение не продлевать контракт с командой и покинет ее по окончании сезона-2020, сообщает Bild

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года и его нынешний контракт рассчитан до конца 2020 года.

По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению — и о расставании сторон должно стать известно во вторник, 12 мая.

Как сообщалось ранее, «Феррари» предлагала Феттелю продлить контракт всего на один сезон с существенным понижением зарплаты.

При этом в Скудерии очевидно решили сделать долгосрочную ставку на Шарля Леклера.

В случае расставания с Феттелем в «Феррари» постараются пригласить в команду Карлоса Сайнса. 0