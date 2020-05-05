«Феррари» предлагает Феттелю двухлетний контракт

продолжает переговоры с 32-летним немецким автогонщикомо новом контракте, сообщает F1 Insider.

Текущее соглашение четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

Глава «Скудерии» Миттиа Бинотто предлагает немцу соглашение на два года (до конца сезона-2022) с возможностью продления.

По сообщениям СМИ, «Феррари» надеется сохранить Феттелю, однако не намерена по новому контракту платить ему больше, чем его напарнику по команде 22-летнему Шарлю Леклеру, получающему 12 миллионов долларов в год.

В своем дебютном сезоне за рулем «Феррари» Леклер опередил Феттеля в личном зачете на 24 очка. Монегаск стал четвертым по итогам сезона-2019, а немец — пятым.

За шесть сезонов в «Феррари» Феттель ни разу не стал чемпионом. 0