«Феррари» предлагает Феттелю двухлетний контракт

Себастьян Феттель
globallookpress.com
Текущее соглашение четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитано до конца нынешнего сезона.
Глава «Скудерии» Миттиа Бинотто предлагает немцу соглашение на два года (до конца сезона-2022) с возможностью продления.
По сообщениям СМИ, «Феррари» надеется сохранить Феттелю, однако не намерена по новому контракту платить ему больше, чем его напарнику по команде 22-летнему Шарлю Леклеру, получающему 12 миллионов долларов в год.
В своем дебютном сезоне за рулем «Феррари» Леклер опередил Феттеля в личном зачете на 24 очка. Монегаск стал четвертым по итогам сезона-2019, а немец — пятым.
За шесть сезонов в «Феррари» Феттель ни разу не стал чемпионом. 0