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    Феттель подтвердил свой уход из «Феррари»

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель

    «Мои отношения с "Феррари" закончатся в конце 2020 года. Для того, чтобы добиться наилучших результатов в этом виде спорта, жизненно важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии.

    Мы с командой поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении. Я считаю, что это не тот фактор, когда речь идет о принятии определенных решений», — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.

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