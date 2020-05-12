Феттель подтвердил свой уход из «Феррари»

Пилот «Феррари»выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020.

«Мои отношения с "Феррари" закончатся в конце 2020 года. Для того, чтобы добиться наилучших результатов в этом виде спорта, жизненно важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии.

Мы с командой поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении. Я считаю, что это не тот фактор, когда речь идет о принятии определенных решений», — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.

«Феррари» рассматривает сразу трех гонщиков на место Феттеля: Карлоса Сайнса из «Макларена», Даниэля Риккьярдо из «Рено», а также Антонио Джовинацци, который выступает за «Альфа Ромео». 0