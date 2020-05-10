Сехудо досрочно победил Круза и объявил о завершении карьеры

Генри Сехудо
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Поединок завершился за 2 секунды до окончания второго раунда: рефери засчитал Крузу технический нокаут.
Для Сехудо эта защита титула в легчайшем весе стала первой. После боя Генри объявил о завершении карьеры.
33-летний Сехудо в ММА одержал 16 побед и потерпел два поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при три поражениях. Предыдущий его бой был в конце 2016 года.
В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. 0