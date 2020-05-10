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    Сехудо досрочно победил Круза и объявил о завершении карьеры

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    Американец Генри Сехудо провел защиту титула против соотечественника Доминика Круза на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США).

    Генри Сехудо
    Генри Сехудо

    Поединок завершился за 2 секунды до окончания второго раунда: рефери засчитал Крузу технический нокаут.

    Для Сехудо эта защита титула в легчайшем весе стала первой. После боя Генри объявил о завершении карьеры.

    33-летний Сехудо в ММА одержал 16 побед и потерпел два поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при три поражениях. Предыдущий его бой был в конце 2016 года.

    В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. 0

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