Сехудо досрочно победил Круза и объявил о завершении карьеры

Американецпровел защиту титула против соотечественникана турнире UFC 249 в Джексонвилле (США).

Поединок завершился за 2 секунды до окончания второго раунда: рефери засчитал Крузу технический нокаут.

Для Сехудо эта защита титула в легчайшем весе стала первой. После боя Генри объявил о завершении карьеры.

33-летний Сехудо в ММА одержал 16 побед и потерпел два поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при три поражениях. Предыдущий его бой был в конце 2016 года.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. 0