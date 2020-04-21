UFC официально отменил турниры в апреле и мае

Руководство UFC официально объявило об отмене предстоящих четырех турниров из-за пандемии коронавируса.

Не состоятся мероприятия в Небраске (25 апреля), Оклахома-Сити (2 мая), Сан-Паулу (9 мая), Сан-Диего (16 мая), сообщается на сайте турнира.

«Болельщики, которые приобрели билеты на эти мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объеме в первоначальной точке покупки. Покупки, сделанные через интернет или по телефону, будут автоматически возвращены. UFC надеется вернуться с турнирами уже в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

Ранее UFC отменил турнир, в котором 18 апреля россиянин Хабиб Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Хабиба в бою с Фергюсоном заменил Джастин Гейтжи, их поединок планировалось провести 9 мая. 0