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    UFC официально отменил турниры в апреле и мае

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    Руководство UFC официально объявило об отмене предстоящих четырех турниров из-за пандемии коронавируса.

    Дэйна Уайт
    Дэйна Уайт

    Не состоятся мероприятия в Небраске (25 апреля), Оклахома-Сити (2 мая), Сан-Паулу (9 мая), Сан-Диего (16 мая), сообщается на сайте турнира.

    «Болельщики, которые приобрели билеты на эти мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объеме в первоначальной точке покупки. Покупки, сделанные через интернет или по телефону, будут автоматически возвращены. UFC надеется вернуться с турнирами уже в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

    Ранее UFC отменил турнир, в котором 18 апреля россиянин Хабиб Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Хабиба в бою с Фергюсоном заменил Джастин Гейтжи, их поединок планировалось провести 9 мая. 0

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