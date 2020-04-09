Бойца Bellator застрелили возле своего дома в США

30-летний американский боец, выступающий в Bellator в легком весе,был застрелен возле своего дома.

Об этом сообщил в Twitter журналист Дэвид Маккини.

По информации источника, в 21:40 по местному времени в правоохранительные органы поступил вызов из-за стрельбы, а по прибытии на место сотрудники полиции обнаружили еще живого бойца с огнестрельными ранениями.

Мужчина был доставлен в госпиталь, однако скончался от кровопотери и полученных повреждений. При этом личность совершившего преступления в данный момент остается не установленной.

Чапман выступал в ММА на протяжении 10 лет, имея на своем счету 9 побед и 4 поражения. В последнем поединке он в прошлом году уступил на Bellator 232 Патрику Миксу. 0