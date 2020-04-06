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    Трусовой тяжело поддерживать форму в условиях карантина

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как поддерживает форму в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    «Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Мы очень редко по ходу сезона общаемся с братьями, обычно везде езжу с мамой.

    Сейчас из-за нынешней ситуации с семьей провожу больше времени. Нам точно не скучно. Тренируюсь, но в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме.

    Можно ли тренировать четверные на полу? Аксель — это три с половиной оборота, то есть вроде бы почти можно. Но я пробовала больше трех с половиной, перекручиваешь совсем немного.

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    • И это аксель, который на полу прыгать легче, чем на льду, лично мне по крайней мере. А все остальные прыжки — тяжелее. Поэтому четверной на полу делать не получается.

    Сейчас плохо всем. Сколько бы ты на полу не прыгал, все равно ощущения на льду забываются. Там все совершенно по-другому. В отсутствие льда нам всем тяжело поддерживать свою форму», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс». 0

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