Трусовой тяжело поддерживать форму в условиях карантина

Российская фигуристкарассказала, как поддерживает форму в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Мы очень редко по ходу сезона общаемся с братьями, обычно везде езжу с мамой.

Сейчас из-за нынешней ситуации с семьей провожу больше времени. Нам точно не скучно. Тренируюсь, но в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме.

Можно ли тренировать четверные на полу? Аксель — это три с половиной оборота, то есть вроде бы почти можно. Но я пробовала больше трех с половиной, перекручиваешь совсем немного.

И это аксель, который на полу прыгать легче, чем на льду, лично мне по крайней мере. А все остальные прыжки — тяжелее. Поэтому четверной на полу делать не получается.

Сейчас плохо всем. Сколько бы ты на полу не прыгал, все равно ощущения на льду забываются. Там все совершенно по-другому. В отсутствие льда нам всем тяжело поддерживать свою форму», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс». 0