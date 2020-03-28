Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

приняла решение досрочно закончить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Это касается и женских, и мужских соревнований.

Победитель будет определен на основании предварительного этапа volley.ru 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Сообщается, что с 28 марта прекращаются соревнования во всех лигах. В мужской и женской Суперлигах победитель будет определен на основании результатов предварительного этапа.

Также указано, что в следующем сезоне соревнования пройдут в один этап — основой. Решение о составе лиг планируется принять на заседании президиума федерации во втором квартале 2020 года.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. 0