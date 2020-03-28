Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

Победитель будет определен на основании предварительного этапа
volley.ru
Сообщается, что с 28 марта прекращаются соревнования во всех лигах. В мужской и женской Суперлигах победитель будет определен на основании результатов предварительного этапа.
Также указано, что в следующем сезоне соревнования пройдут в один этап — основой. Решение о составе лиг планируется принять на заседании президиума федерации во втором квартале 2020 года.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. 0