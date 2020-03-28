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    Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

    Прочие ВолейболКоронавирус в спорте
    Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение досрочно закончить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Это касается и женских, и мужских соревнований.

    Победитель будет определен на основании предварительного этапа
    Победитель будет определен на основании предварительного этапа

    Сообщается, что с 28 марта прекращаются соревнования во всех лигах. В мужской и женской Суперлигах победитель будет определен на основании результатов предварительного этапа.

    Также указано, что в следующем сезоне соревнования пройдут в один этап — основой. Решение о составе лиг планируется принять на заседании президиума федерации во втором квартале 2020 года.

    Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. 0

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