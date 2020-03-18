ЧР по санному спорту не будет отменен из-за коронавируса

Чемпионат России по санному спорту не будет отменен из-за пандемии коронавируса, сообщил исполнительный директор(ФССР)

Соревнования состоятся в Сочи 19-20 марта.

Спортсмены разыграют четыре комплекта наград — в состязаниях мужчин и женщин на одноместных санях, в споре мужских двухместных экипажей и в командной гонке.

Министерство спорта РФ в среду рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения.

«У нас подготовка проходит нормально, чемпионат России пройдет в намеченные сроки, 19 и 20 марта.

Мы не попадаем под рекомендации министерства спорта России о запрете соревнований. Участниками нашего турнира будут до 100 человек», — сказал Тюрин в интервью «Р-Спорт».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 160 странах, свыше 8 тысяч человек скончались. 0