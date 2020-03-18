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    СБР утвердит тренеров биатлонной сборной в начале мая

    Прочие Биатлон
    Президент СБР Владимир Драчев рассказал о том, когда будет утвержден тренерский штаб национальной сборной на следующий сезон.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год.

    Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке.

    Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая», — рассказал Драчев «РИА Новости».

    Напомним, что на февральском чемпионате мира по биатлону в Италии обе медали российской сборной завоевал Александр Логинов, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.

    По ходу сезона-2019/20 российские биатлонисты установили новый антирекорд — 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира. 0

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