СБР утвердит тренеров биатлонной сборной в начале мая

Президент СБРрассказал о том, когда будет утвержден тренерский штаб национальной сборной на следующий сезон.

«Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год.

Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке.

Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая», — рассказал Драчев «РИА Новости».

Напомним, что на февральском чемпионате мира по биатлону в Италии обе медали российской сборной завоевал Александр Логинов, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.

По ходу сезона-2019/20 российские биатлонисты установили новый антирекорд — 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира. 0