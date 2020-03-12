ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 17:17
    • УЕФА обсудит проведение всех турниров 17 марта
  • 14:33
    • Чемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавируса
  • 17:04
    • Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен
  • 16:13
    • ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за скандал с допингом
  • 16:00
    • Мозякин в следующем сезоне продолжит играть за «Металлург»
    Все новости спорта

    Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен

    Прочие Биатлон Коронавирус в спорте
    Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает holmenkollenskifestival.no.

    Трасса в Холменколлене
    Трасса в Холменколлене

    Соревнования должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта.

    «В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей.

    Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии», — сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.

  • Губерниев заявил о возможной отмене этапа КМ в Контиолахти
  • Читайте по теме

    • В то же время этап в Контиолахти будет проведен, но при пустых трибунах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями Родченкова
  • 05/03/2020 в 03:57
    •
  • Прогноз
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.06
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ман Юнайтед» свою беспроигрышную серию?
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Шахтер» сможет забить в Германии
  • «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта 08:380
  • 14:19
    • ЦСКА пустит на игры с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов
  • 14:08
    • Россия примет ЧМ по хоккею с мячом в 2022 году
  • 13:48
    • Сезон Евролиги и Еврокубка приостановлен из-за коронавируса
    Неймар Футбол ЛЧ. ПСЖ прошел «Боруссию», «Атлетико» выбил «Ливерпуль»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:460
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 2.01
    •
  • 17:56
    • Три игрока «Лестера» отправлены на карантин
  • 17:49
    • Форвард «Сампдории» заболел коронавирусом
  • 17:35
    • Турнир в Майами официально отменен
    Жозе Моуринью Футбол Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов«Шпоры» по сумме двух встреч уступили «Лейпцигу» Вчера в 14:030
  • 01:40
    • Защитник «Ювентуса» Ругани заразился коронавирусом
  • 11:51
    • «Оренбург» готов сыграть с «Локомотивом» на своем поле
  • 07:35
    • Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Калгари — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон