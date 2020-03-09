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    Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, почему может не поехать на заключительный этап Кубка мира в Норвегии.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Если физическое состояние не позволяет бороться, то никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем.

    Если и не поеду в Норвегию, то лишь затем, чтобы не причинить себе вреда. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших.

    Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Осло.

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    • Завершение карьеры? Вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

    Этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет с 20 по 22 марта. 0

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