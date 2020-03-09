Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья

Российский биатлонистрассказал, почему может не поехать на заключительный этап Кубка мира в Норвегии.

«Если физическое состояние не позволяет бороться, то никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем.

Если и не поеду в Норвегию, то лишь затем, чтобы не причинить себе вреда. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших.

Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Осло.

Завершение карьеры? Вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет с 20 по 22 марта. 0