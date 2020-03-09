Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья

Александр Логинов
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«Если физическое состояние не позволяет бороться, то никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем.
Если и не поеду в Норвегию, то лишь затем, чтобы не причинить себе вреда. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших.
Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Осло.
Завершение карьеры? Вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет с 20 по 22 марта. 0