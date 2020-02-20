Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

Марте Олсбю-Ройселанн
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Марте Олсбю-Ройселанн и Йоханнес Бе использовали шесть дополнительных патронов и показали результат 34 минуты 19,9 секунды.
Немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер стали вторыми, французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен замкнули тройку сильнейших.
Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев финишировали седьмыми.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Сингл-микст
1. Норвегия (Марте Олсбю-Ройселанн, Йоханнес Бе) — 34.19,9 (0+6)
2. Германия (Франциска Пройс, Эрик Лессер) — +17,6 (0+5)
3. Франция (Анаис Бескон, Эмильен Жаклен) — +29,8 (0+4)
4. Швеция (Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон) — +35,2 (0+7)
5. Швейцария (Лена Хекки, Беньямин Вегер) — +40,6 (0+9)
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7. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — +1.00,5 (0+6). 0