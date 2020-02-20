Драчёв: Тренеры сказали, что у Резцовой проблемы с «лёжкой»

Владимир Драчёв
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«Главное решение по составам — за тренерами. Спросил у них: "Почему не ставите Резцову?" Говорят, что-то у неё не так с "лёжкой", никак не может попасть.
В том числе и здесь, в Антхольце, на контрольных тренировках. Надеемся, она выйдет из этого состояния и покажет себя на чемпионате Европы», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство, если ей не дадуд возможность выступить на чемпионате мира 0