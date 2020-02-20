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    Драчёв: Тренеры сказали, что у Резцовой проблемы с «лёжкой»

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    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему вызванная на чемпионат мира в Антхольце Кристина Резцова не выступает в гонках.

    Владимир Драчёв
    Владимир Драчёв

    «Главное решение по составам — за тренерами. Спросил у них: "Почему не ставите Резцову?" Говорят, что-то у неё не так с "лёжкой", никак не может попасть.

    В том числе и здесь, в Антхольце, на контрольных тренировках. Надеемся, она выйдет из этого состояния и покажет себя на чемпионате Европы», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».

    Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство, если ей не дадуд возможность выступить на чемпионате мира 0

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