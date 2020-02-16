Скелетонисты Никитина, Канакина и Третьяков выступят на ЧМ-2020

Сборная России по скелетону определилась с составом команды на предстоящий в немецком Альтенберге чемпионат мира, который стартует 21 февраля.

«В состав сборной России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев.

С теми, кто представит Россию на бобслейном чемпионате мира, мы определимся позднее», — заявил главный тренер национальной команды Данил Чабан агентству ТАСС.

На чемпионате мира-2020 по бобслею и скелетону будет разыграно шесть комплектов наград: среди экипажей мужских и женских бобов-двоек, в мужских бобах-четверках, в женском и мужском скелетоне, а также в смешанной скелетонной гонке.

На прошлом мировом первенстве, которое прошло в Канаде в 2019 году, в активе российской команды было лишь одно серебро, которое завоевал скелетонист Никита Трегубов. 0