Миронова не знает причину большого отставания

Российская биатлонисткапрокомментировала свое выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

«Самочувствие в целом было неплохое. Мне непонятно, почему такое большое отставание — старалась работать по всей трассе. Нужно смотреть аналитику по отсечкам и проанализировать работу лыж. Конечно, я устала. Если лыжи работали не очень хорошо, то здесь все объяснимо и понятно.

Ветер очень менялся по сравнению с пристрелкой. Пристреливалась в штиль. А когда пришла, ветер был слева. Вынесла первый выстрел мало — его промазала, остальные уже попадала. Стоя приходилось пережидать порыв.

Конечно, я расстроена, что такое результат. Буду настраиваться на гонки», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». 0