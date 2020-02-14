Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на чемпионате мира

Екатерина Юрлова-Перхт
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В спринтерской гонке в Антхольце Юрлова-Перхт заняла 21-е место.
«Что касается Юрловой-Перхт, то в Риднау она была в оптимальном состоянии, со стрельбой не было никаких проблем.
Было изобилие скоростной работы, наверное, получился для нее перебор. Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести.
Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия», — сказал Гурьев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Женская гонка преследования состоится 16 февраля. 0