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    Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на чемпионате мира

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    Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев заявил, что Екатерина Юрлова-Перхт может пропустить гонку преследования на чемпионате мира.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт

    В спринтерской гонке в Антхольце Юрлова-Перхт заняла 21-е место.

    «Что касается Юрловой-Перхт, то в Риднау она была в оптимальном состоянии, со стрельбой не было никаких проблем.

    Было изобилие скоростной работы, наверное, получился для нее перебор. Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести.

    Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия», — сказал Гурьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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