Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на чемпионате мира

Тренер женской сборной России по биатлонузаявил, чтоможет пропустить гонку преследования на чемпионате мира.

В спринтерской гонке в Антхольце Юрлова-Перхт заняла 21-е место.

«Что касается Юрловой-Перхт, то в Риднау она была в оптимальном состоянии, со стрельбой не было никаких проблем.

Было изобилие скоростной работы, наверное, получился для нее перебор. Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести.

Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия», — сказал Гурьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Женская гонка преследования состоится 16 февраля. 0