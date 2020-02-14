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    Юрлова-Перхт: Ветер повлиял на мою стрельбу стоя

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    Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт оценила свое выступление в спринте на чемпионате мира.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт

    «Очень порывистый ветер, постоянно меняет направление. Это повлияло на мою стрельбу стоя.

    Тренеры говорили, что нужно прижиматься к концу стрельбища, но даже там ощущались толчки ветра. То же самое было на лежке. Просто не среагировала.

    На пристрелке такого не было. Особенно в первой серии. Хотя отмечали, что возможно сильные порывы.

    Состояние рабочее. Стоит особую благодарность выразить сервис-бригаде. Лыжи работали замечательно. Хотя трасса совершенно разная на разных участках. Нигде не было проблем со скольжением», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ». 0

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