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    В IBU открыто новое дело против Устюгова

    Прочие Биатлон
    Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении олимпийского чемпиона Сочи Евгения Устюгова, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, передает «Спорт-Экспресс».

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    Обвинения в нарушении антидопинговых правил Устюгову были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года.

    «Перед отъездом на чемпионат мира в Антхольц, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на основе его биологического паспорта. Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. Евгений Устюгов, который на тот момент уже как четыре года завершил карьеру, добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность. Тогда расследование закончилось, было установлено, что он не принимал никаких запрещенных препаратов и не использовал запрещенных методов.

    Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт. Но что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни Союз биатлонистов России, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников. Поэтому сейчас мы готовим официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию. Мы просим IBU дать разъяснение, почему через полтора года начато новое расследование», — отметил Драчев. 0

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