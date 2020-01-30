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    Драчев: Иллюзий по поводу ЧМ не питаем, понимаем своё место в биатлоне

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

    Владимир Драчёв
    Владимир Драчёв

    «Сейчас идёт анализ по каждому человеку: что было сделано не так, что предстоит исправить.

    Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, своё место в этом кругу биатлона мы понимаем.

    Но всё же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас — восстановить команду.

    Время ещё есть, и я бы не сказал, что всё плачевно и у нас нет шансов. У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе.

    Надеемся и на Екатерину Юрлову, которая умеет чётко подходить к главным стартам.

    Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке.

    В индивидуальной гонке при чистой стрельбе в медали могут попасть Ирина Старых и Лариса Куклина», — приводит слова Драчёва ТАСС. 0

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