Драчев: Иллюзий по поводу ЧМ не питаем, понимаем своё место в биатлоне

Глава Союза биатлонистов Россииподелился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

«Сейчас идёт анализ по каждому человеку: что было сделано не так, что предстоит исправить.

Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, своё место в этом кругу биатлона мы понимаем.

Но всё же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас — восстановить команду.

Время ещё есть, и я бы не сказал, что всё плачевно и у нас нет шансов. У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе.

Надеемся и на Екатерину Юрлову, которая умеет чётко подходить к главным стартам.

Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке.

В индивидуальной гонке при чистой стрельбе в медали могут попасть Ирина Старых и Лариса Куклина», — приводит слова Драчёва ТАСС. 0