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    Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    В словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета.

    Анаис Бескон
    Анаис Бескон

    Победу в гонке одержала сборная Франции, которую представляли Эмильян Жаклен и Анаис Бескон.

    Россия в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой заняла четырнадцатое место.

    Кубок мира в Поклюке. Одиночная смешанная эстафета

    1. Франция (Эмильян Жаклен, Анаис Бескон) — 38.33,4 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
    2. Эстония (Рене Цахкна, Регина Ойа) — отставание 5,9 (0 + 3)
    3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — 12,1 (0 + 6)
    4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — 16,0 (0 + 6)
    5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — 28,8 (1 + 4))...
    13. Россия (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) — 1.18,5 (0 + 10) 0

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