Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

Анаис Бескон
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Победу в гонке одержала сборная Франции, которую представляли Эмильян Жаклен и Анаис Бескон.
Россия в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой заняла четырнадцатое место.
Кубок мира в Поклюке. Одиночная смешанная эстафета
1. Франция (Эмильян Жаклен, Анаис Бескон) — 38.33,4 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
2. Эстония (Рене Цахкна, Регина Ойа) — отставание 5,9 (0 + 3)
3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — 12,1 (0 + 6)
4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — 16,0 (0 + 6)
5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — 28,8 (1 + 4))...
13. Россия (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) — 1.18,5 (0 + 10) 0