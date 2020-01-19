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    Павличенко взял серебро на ЧЕ по санному спорту

    Прочие Скелетон
    Россиянин Семен Павличенко завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере.

    Семен Павличенко
    Семен Павличенко

    Результат Павличенко в финале — 1.37,911.

    В борьбе за золото россиянин уступил итальянцу Доминику Фишналллеру (1.37,737). Третье место занял еще один россиянин Роман Репилов (1.37,965).

    Санный спорт. Чемпионат Европы. Одиночка

    1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737 (48,763 + 48,974)

    2. Семен Павличенко (Россия) — 1.37,911 (48,761 + 49,150)

    3. Роман Репилов (Россия) — 1.37,965 (48,889 + 49,076)

    4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.38,204 (48,944 + 49,260)

    5. Александр Горбацевич (Россия) — 1.38,397 (49,110 + 49,287)

    6. Кевин Фишналлер (Италия) — 1.38,410 (49,003 + 49,407)

    7. Степан Федоров (Россия) — 1.38,440 (49,015 + 49,425)...

    14. Максим Аравин (Россия) — 1.38,816 (49,558 + 49,258) 0

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