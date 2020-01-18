Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе КМ в Нове-Место

Александр Большунов
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Лидер общего зачета Большунов показал результат 33 минуты 45,0 секунды.
Вторым стал финн Иво Нисканен (+24,3 секунды), третьим — норвежец Шур Рете (+40,0).
Еще один россиянин Андрей Мельниченко занял четвертое место (+54,0).
Лыжные гонки. Нове-Место (Чехия)
Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 33.45,0
2. Иво Нисканен (Финляндия) — отставание 24,3
3. Шур Рете (Норвегия) — 40,0
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 54,0
5. Жан-Марк Гайар (Франция) — 55,8
6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 1.01,0
7. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.12,4
9. Алексей Червоткин (Россия) — 1.14,8 0