Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Сборная России
globallookpress.com
Россияне Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко показали лучший результат (1:21:37,9), использовав лишь три дополнительных патрона.
Второе место досталось сборной Германии, за которую выступали Лукас Фрацшер, Флориан Холландт, Франциска Хильдербранд и Ванесса Фойгт.
Немцы уступили 2,6 секунды, сделав четыре дополнительных выстрела
Третье место заняла сборная Норвегии (Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Лиен и Эмили Калкенберг).
Норвежцы проиграли команде России 44,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав восемь дополнительных патронов. 0