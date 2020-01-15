Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Сборная России выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Россияне Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко показали лучший результат (1:21:37,9), использовав лишь три дополнительных патрона.

Второе место досталось сборной Германии, за которую выступали Лукас Фрацшер, Флориан Холландт, Франциска Хильдербранд и Ванесса Фойгт.

Немцы уступили 2,6 секунды, сделав четыре дополнительных выстрела

Третье место заняла сборная Норвегии (Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Лиен и Эмили Калкенберг).

Норвежцы проиграли команде России 44,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав восемь дополнительных патронов. 0