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    Россияне выиграли мужскую и женскую командные гонки на ЧЕ по конькобежному спорту

    Прочие Коньки
    Женская сборная России завоевала серебро в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

    Сборная России
    Сборная России

    Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова показали результат 2 минуты 59,04 секунды.

    Золото завоевала сборная Голландии (2.57,97), бронзу — команда Белоруссии (3.05,47).

    Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
    Женщины. Командная гонка

    1. Голландия — 2.57,97
    2. Россия — 2.59,04
    3. Белоруссия — 3.05,47
    4. Польша — 3.05,62
    5. Бельгия — 3.17,99

    Мужская сборная России также завоевала серебро в командной гонке, показав результат 3 минуты 42,48 секунды.

    В составе команды выступали Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров.

    Победу одержала команда Голландии (3.40,63), бронзу завоевала Норвегия (3.43,39).

    Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
    Мужчины. Командная гонка

    1. Голландия (Свен Крамер, Кун Фервей, Патрик Руст, Марсель Боскер) — 3.40,63
    2. Россия (Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров) — 3.42,48
    3. Норвегия (Ховард Бокко, Сверре Лунде Педерсен, Халлйейр Энгебротен, Кристиан Улеклейв) — 3.43,39 0

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