Россияне выиграли мужскую и женскую командные гонки на ЧЕ по конькобежному спорту

Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова показали результат 2 минуты 59,04 секунды.
Золото завоевала сборная Голландии (2.57,97), бронзу — команда Белоруссии (3.05,47).
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины. Командная гонка
1. Голландия — 2.57,97
2. Россия — 2.59,04
3. Белоруссия — 3.05,47
4. Польша — 3.05,62
5. Бельгия — 3.17,99
Мужская сборная России также завоевала серебро в командной гонке, показав результат 3 минуты 42,48 секунды.
В составе команды выступали Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров.
Победу одержала команда Голландии (3.40,63), бронзу завоевала Норвегия (3.43,39).
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины. Командная гонка
1. Голландия (Свен Крамер, Кун Фервей, Патрик Руст, Марсель Боскер) — 3.40,63
2. Россия (Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров) — 3.42,48
3. Норвегия (Ховард Бокко, Сверре Лунде Педерсен, Халлйейр Энгебротен, Кристиан Улеклейв) — 3.43,39 0