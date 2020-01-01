Непряева финишировала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»

Российская лыжницастала четвертой в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки преследования.

Второе место заняла ее соотечественница Терезе Йохауг. Третьей к финишу пришла еще одна норвежка Хейди Венг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах

Женщины. 10 км. Гонка преследования. Классический стиль

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 26.51,5

2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +0,4

3. Хейди Венг (Норвегия) — +27,2

4. Наталья Непряева (Россия) — +27,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +27,7

… 16 Яна Кирпиченко (Россия) — +1.54,4

… 22. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.58,5

… 33. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.24,6

34. Лидия Дуркина (Россия) — +3.25,6. 0