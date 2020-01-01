Непряева финишировала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»

Наталья Непряева
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Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки преследования.
Второе место заняла ее соотечественница Терезе Йохауг. Третьей к финишу пришла еще одна норвежка Хейди Венг.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Женщины. 10 км. Гонка преследования. Классический стиль
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 26.51,5
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +0,4
3. Хейди Венг (Норвегия) — +27,2
4. Наталья Непряева (Россия) — +27,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +27,7
… 16 Яна Кирпиченко (Россия) — +1.54,4
… 22. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.58,5
… 33. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.24,6
34. Лидия Дуркина (Россия) — +3.25,6. 0