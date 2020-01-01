Большунов призвал Клебо задуматься о снятии с «Тур де Ски»

Российский лыжникпрокомментировал победу в гонке преследования на 15 км на «Тур де Ски».

Также Большунов отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо, который заявил, что не имеет шансов на то, чтобы обойти россиянина в общем зачете.

«Выдалась тяжелая гонка. С самого старта я шел в максимальном темпе и не имел возможности отдохнуть. Думаю, не самый удачный последний круг стал следствием именно этого.

Слова Клебо? Тяжело сказать что-то конкретное. Если он и правда считает, что шансов больше нет, то пусть отказывается от борьбы и не выходит на следующие гонки», — цитирует Большунова NRK. 0