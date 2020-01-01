Большунов призвал Клебо задуматься о снятии с «Тур де Ски»

Александр Большунов
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Также Большунов отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо, который заявил, что не имеет шансов на то, чтобы обойти россиянина в общем зачете.
«Выдалась тяжелая гонка. С самого старта я шел в максимальном темпе и не имел возможности отдохнуть. Думаю, не самый удачный последний круг стал следствием именно этого.
Слова Клебо? Тяжело сказать что-то конкретное. Если он и правда считает, что шансов больше нет, то пусть отказывается от борьбы и не выходит на следующие гонки», — цитирует Большунова NRK. 0