Скелетонистка Никитина одержала победу на этапе КМ в США

Елена Никитина
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По сумме двух заездов 27-летняя спортсменка показала время 1 минута 49,93 секунды.
Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг (+1,12), замкнула тройку призерок представительница Австрии Жанин Флок (+1,18).
На первом этапе, который также прошел также в Лейк-Плэсиде, Никитина стала пятой, победу одержала Лёллинг.
Скелетон. Кубок мира
Второй этап. Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 1:49,93
2. Жаклин Лёллинг (Германия) — +1,12
3. Жанин Флок (Австрия) — +1,18...
14. Алина Тарарыченкова (Россия) — +2,29
15. Юлия Канакина (Россия) — +2,38.
Общий зачёт Кубка мира
1. Жаклин Лёллинг — 435 очков
2. Жанин Флок — 410
3. Елена Никитина — 409 0