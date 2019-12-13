Скелетонистка Никитина одержала победу на этапе КМ в США

Российская скелетонисткаодержала победу на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).

По сумме двух заездов 27-летняя спортсменка показала время 1 минута 49,93 секунды.

Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг (+1,12), замкнула тройку призерок представительница Австрии Жанин Флок (+1,18).

На первом этапе, который также прошел также в Лейк-Плэсиде, Никитина стала пятой, победу одержала Лёллинг.

Скелетон. Кубок мира

Второй этап. Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 1:49,93

2. Жаклин Лёллинг (Германия) — +1,12

3. Жанин Флок (Австрия) — +1,18...

14. Алина Тарарыченкова (Россия) — +2,29

15. Юлия Канакина (Россия) — +2,38.

Общий зачёт Кубка мира

1. Жаклин Лёллинг — 435 очков

2. Жанин Флок — 410

3. Елена Никитина — 409 0