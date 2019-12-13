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    Бе выиграл спринт в Хохфильцене, у Логинова — бронза

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    Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Победу одержал Йоханнес Бе из Норвегии, второе место занял француз Симон Дестье.

    Еще один представитель России Матвей Елисеев показал четвертый результат.

    Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад выступил неудачно, он допустил три промаха, и стал лишь десятым.

    Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
    Мужчины. Спринтерская гонка

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25:07.8 (0+1).
    2. Симон Детье (Франция) — +7,8 (0+1).
    2. Александр Логинов (Россия) — +14,6 (0+0).
    3. Матвей Елисеев (Россия) — +20,6 (0+0).
    4. Лукас Хофер (Исталия) — +20,8 (0+1).
    5. Тарьей Бе (Норвегия) — +23,4 (0+2). 0

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