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    Пахноцкая: Сейчас нет смысла обсуждать, вносил ли Родченков какие-то правки в базу

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая выразила свое мнение по поводу изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной экспертам ВАДА.

    Григорий Родченков
    Григорий Родченков

    Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал наложить ряд санкций на Россию в связи с изменениями в базе.

    Российская группа экспертов под руководством Виктора Блажеева утверждает, что бывший глава лаборатории Григорий Родченков удалено вносил изменения в базу после отъезда в США.

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    • «Меня очень удивляет позиция многих наших специалистов и экспертов, которые абсолютно уверены в своей правоте и отказывают в последней экспертам Всемирного антидопингового агентства.

    Я посмотрела все передачи на эту тему, которые показывались по телевизору. А заметки в СМИ я уже не читаю, потому что там нет ничего нового.

    У нас есть отчет, который подготовили эксперты ВАДА. Есть отчет, который подготовили эксперты из Лозанны. Есть отчет российских экспертов.

    Я не хочу сейчас поднимать новую агитационную волну и говорить, кто прав, а кто виноват. Но я призываю всех людей из мира спорта обратить внимание на простые вещи.

    Вопрос, что справедливо, а что — нет, это вопрос из области диалектики. В нашем случае все максимально просто.

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    • В апреле 2018 года вступил в силу новый стандарт ВАДА по соответствию, который является приложением к Всемирному антидопинговому кодексу.

    Зачем сейчас задавать вопросы о справедливости? Все лежит в области юриспруденции. Как человек я могу сказать, что это не совсем справедливо, потому что наказание понесут невиновные спортсмены.

    Но это совершенно логично и законно в соответствии с указанными в стандарте последствиями для его подписантов.

    Если говорить на тему исправлений в базе данных, то, на мой взгляд, нет смысла сейчас обсуждать, вносил ли когда-то тот же Григорий Родченков какие-либо правки.

    Он покинул Россию несколько лет назад, после чего наш Следственный комитет открыл против него уголовное дело. В рамках этого дела было опечатано все имущество антидопинговой лаборатории.

    И, как я понимаю, та база данных, существовавшая на момент судебного решения, должна была быть отключена от интернета, к ней должен был быть ограничен доступ, то есть полностью законсервирована.

    Если есть потребность в дальнейшем использовании этой базы, то должна быть сделана копия, которую потом можно будет изменять и дополнять.

    Хотя я не знаю, насколько активная деятельность велась в дальнейшем, поскольку московская лаборатория могла работать только с кровью. А сама база все это время должна находиться в опечатанном состоянии и ждать своего часа.

    А когда этот час наступил, она должна была быть передана в целости и сохранности экспертам ВАДА. Все остальное — это истерики и никому не нужные дискуссии», — цитирует ТАСС Пахноцкую. 0

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