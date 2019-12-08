Пахноцкая: Сейчас нет смысла обсуждать, вносил ли Родченков какие-то правки в базу

Заместитель гендиректора РУСАДАвыразила свое мнение по поводу изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной экспертам ВАДА.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал наложить ряд санкций на Россию в связи с изменениями в базе.

Российская группа экспертов под руководством Виктора Блажеева утверждает, что бывший глава лаборатории Григорий Родченков удалено вносил изменения в базу после отъезда в США.

«Меня очень удивляет позиция многих наших специалистов и экспертов, которые абсолютно уверены в своей правоте и отказывают в последней экспертам Всемирного антидопингового агентства.

Я посмотрела все передачи на эту тему, которые показывались по телевизору. А заметки в СМИ я уже не читаю, потому что там нет ничего нового.

У нас есть отчет, который подготовили эксперты ВАДА. Есть отчет, который подготовили эксперты из Лозанны. Есть отчет российских экспертов.

Я не хочу сейчас поднимать новую агитационную волну и говорить, кто прав, а кто виноват. Но я призываю всех людей из мира спорта обратить внимание на простые вещи.

Вопрос, что справедливо, а что — нет, это вопрос из области диалектики. В нашем случае все максимально просто.

В апреле 2018 года вступил в силу новый стандарт ВАДА по соответствию, который является приложением к Всемирному антидопинговому кодексу.

Зачем сейчас задавать вопросы о справедливости? Все лежит в области юриспруденции. Как человек я могу сказать, что это не совсем справедливо, потому что наказание понесут невиновные спортсмены.

Но это совершенно логично и законно в соответствии с указанными в стандарте последствиями для его подписантов.

Если говорить на тему исправлений в базе данных, то, на мой взгляд, нет смысла сейчас обсуждать, вносил ли когда-то тот же Григорий Родченков какие-либо правки.

Он покинул Россию несколько лет назад, после чего наш Следственный комитет открыл против него уголовное дело. В рамках этого дела было опечатано все имущество антидопинговой лаборатории.

И, как я понимаю, та база данных, существовавшая на момент судебного решения, должна была быть отключена от интернета, к ней должен был быть ограничен доступ, то есть полностью законсервирована.

Если есть потребность в дальнейшем использовании этой базы, то должна быть сделана копия, которую потом можно будет изменять и дополнять.

Хотя я не знаю, насколько активная деятельность велась в дальнейшем, поскольку московская лаборатория могла работать только с кровью. А сама база все это время должна находиться в опечатанном состоянии и ждать своего часа.

А когда этот час наступил, она должна была быть передана в целости и сохранности экспертам ВАДА. Все остальное — это истерики и никому не нужные дискуссии», — цитирует ТАСС Пахноцкую. 0