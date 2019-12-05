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    РУСАДА призвало отстранить тренеров и врачей сборной России по лёгкой атлетике

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Согласно плану по устранению нарушений антидопинговых правил, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предлагает в полном составе отстранить тренеров сборной России по лёгкой атлетике с последующим замещением должностей на всех уровнях.

    Юрий Борзаковский
    Юрий Борзаковский

    Вместо главного тренера сборной Юрия Борзаковского предлагается назначить кандидатуру, не связанную с допинговым кризисом, сообщает РБК со ссылкой на главу РУСАДА Юрия Гануса.

    Кадровые изменения будут представлены на утверждение рабочей группе, в которую войдут представители РУСАДА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), Олимпийского комитета России (ОКР) и Минспорта РФ.

    В документе отмечается, что исполняющий обязанности главы ВФЛА Юлия Тарасенко и рабочая группа проведут подготовку, организуют выборы нового руководящего состава федерации.

    Также полной ревизии будет подвергнут врачебный состав ВФЛА с увольнением тех, кто мог быть причастен к допинговым скандалам.

    РУСАДА предложило отстранить национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов с последующей заменой их руководителей.

    В отношении причастных к делу Данилы Лысенко и тренерского состава антидопинговое агентство потребовало провести расследование в немедленном порядке. 0

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