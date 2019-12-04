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    Логинов недоволен своей работой на четвертом огневом рубеже

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое девятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Не справился со стрельбой однозначно. Более концентрировано к последнему рубежу нужно было подходить.

    Трасса разбитая, ноги подустали, но надо справляться. Мне однозначно было тяжело. В актив, увы, не могу занести этот забег. Надо проанализировать, посидеть с тренером, посмотреть раскладки.

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    • Лыжи мне понравилось как работали. Явно какая-то команда выглядела сильнее, какая-то — слабее. Обидно, что не смогли реализовать свои возможности. Но любой вклад в зачет Кубка наций — весомый вклад», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

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