Логинов недоволен своей работой на четвертом огневом рубеже

Российский биатлонистпрокомментировал свое девятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Не справился со стрельбой однозначно. Более концентрировано к последнему рубежу нужно было подходить.

Трасса разбитая, ноги подустали, но надо справляться. Мне однозначно было тяжело. В актив, увы, не могу занести этот забег. Надо проанализировать, посидеть с тренером, посмотреть раскладки.

Лыжи мне понравилось как работали. Явно какая-то команда выглядела сильнее, какая-то — слабее. Обидно, что не смогли реализовать свои возможности. Но любой вклад в зачет Кубка наций — весомый вклад», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0