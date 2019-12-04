Французы заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке в Эстерсунде

В Эстерсунде завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 километров в рамках первого этапа Кубка мира.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, допустивший всего один промах на четырех огневых рубежах.

Соотечественник Фуркада Симон Дестье тоже допустил один промах, но проиграл своему более титулованному партнеру 12,7 секунды, поэтому довольствовался серебром.

Замкнул тройку сильнейших еще один француз Кентен Фийон Майе, на счету которого три штрафные минуты.

Россиянин Матвей Елисеев стал восьмым, Александр Логинов — девятым, а Евгений Гараничев — 11-м.

Эстерсунд (Швеция). Кубок мира

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 53.11,9 (1 шт. минута)

2. Симон Дестье (Франция) — отставание 12,7 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +01.50,8 (3)

4. Эмильен Жаклен (Франция) — +02.17,8 (2)

5. Беньямин Вегер (Швейцария) — +02.28,2 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — +02.28,8 (2)

7. Фабьен Клод (Франция) — +02.32,4 (2)

8. Матвей Елисеев (Россия) — +02.54,6 (1)

9. Александр Логинов (Россия) — +02.55,1 (2)

10. Йоханнес Бе (Норвегия) — +03.12,6 (2)

11. Евгений Гараничев (Россия) — +03.16,4 (2) 0