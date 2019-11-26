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    Ганус: В России была поддержка допинга на государственном уровне

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус выразил мнение, что в России была поддержка допинга на государственном уровне

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    «Вот эти изменения в базе данных — это что? Поддержка на государственном уровне? Получается, так. Это сделали люди, наделенные серьезными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства. То есть фактически в эти процессы были вовлечены спортивные чиновники высшего уровня.

    Была ли в в Сочи "дырка в стене", через которую ФСБ якобы меняло пробы? Мне было не до выяснения таких деталей. Верю ли я в это? Вы знаете, здесь не "верю — не верю", я не в ромашку играю, все-таки ответственность. Но критически важно выяснить все обстоятельства тех дел и разобраться, чтобы поставить точку. Выяснить прежде всего для самих себя, понимаете. Прежде всего чтобы не допускать этого впредь. Потому что последствия и потери для нашего спорта еще рано считать. До дна мы еще не дошли. Давайте подождем решений, которые будут. Но я думаю, что еще года три мы будем в состоянии кризиса, это очень много», — цитирует Гануса BBC.

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